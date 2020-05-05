Количество активных больных в Италии уменьшилось на 100 тысяч человек

05.05.2020 02:37

Укринформ

В Италии количество активных больных коронавирусной болезнью впервые за несколько недель снизилось до менее 100 тысяч.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Количество больных коронавирусной болезнью в Италии опустилось ниже 100 тысяч", — сказано в сообщении.

По состоянию на вечер, 4 мая, в Италии количество активных больных коронавирусной болезнью — то есть пациентов, которые еще лечатся от недуга, составляет 99 980. Впервые за несколько недель этот показатель — меньше 100 000.

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82 879 человек выздоровели от коронавирусной болезни в Италии. Число жертв пандемии коронавируса в Италии возросло до 29 079, увеличившись на 195 в течение последних суток.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Италии в данный момент составляет 210 717, сообщает Worldometer.

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Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3 609 958, из них 250 097 летальных, выздоровел 1 170 397 человек.

По материалам: ukrinform.ru