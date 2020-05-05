Ляшко рассказал, сколько коек для больных COVID-19 подготовили во время карантина

05.05.2020 00:11

Укринформ

За период карантина в Украине смогли подготовить в больницах 26 тысяч коек для заболевших коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"За этот период, пока был карантин, пока мы сдерживали рост количества случаев коронавирусной болезни, и не позволили состояться пику (заболеваний — ред.), мы за этот период подготовили 26 тысяч коек. Заполнены больными сейчас — 3 тысячи коек. То есть мы видим, что 12 процентов коек заполнены больными с коронавирусной болезнью. При том, что активных больных у нас 9 тысяч", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что в Украине заболеваемость коронавирусом не снижается. Но, по его словам, система здравоохранения сейчас способна справляться, и поэтому было принято решение о постепенном смягчении карантина.

Также Ляшко поблагодарил благотворителей за помощь и обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты.

"Это реально то, что почувствовали наши врачи на местах. Поскольку закупить через государственные механизмы на тот период времени, когда был глобальный дефицит, было очень тяжело", — добавил он.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОС, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в том числе 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru