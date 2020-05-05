МАУ осуществит чартерные рейсы с заробитчанами в четыре страны

05.05.2020 17:17

Укринформ

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" получила заказ на осуществление чартерных перевозок граждан нашей страны в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон", — отметили в МАУ.

"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", — отметили в авиакомпании.

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Там также подчеркнули, что содействие процессу выезда украинцев за границу на сезонные работы максимальной организованности со стороны власти является чрезвычайно важным для МАУ. Сейчас перевозчик имеет единственный канал, через который может в сжатые сроки получить достоверную информацию о выполнении каждого отдельного специального рейса или каждого отдельного пассажира.

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая в мире число случаев коронавируса превысило 3,6 млн. Умерли 252 420 пациентов, выздоровели более 1,2 млн.

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В Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 366 новых случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 1875 человек, 316 человек скончались.

По материалам: ukrinform.ru