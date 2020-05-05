Медреформа в нынешнем виде предусматривает закрытие 300 больниц — Степанов

05.05.2020 10:19

Укринформ

Медицинская реформа, в том виде в котором она есть сейчас, предусматривает увольнение около 50 тысяч медицинских работников и закрытие более 300 больниц.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Медреформа, которую мы получили, означает увольнение около 50 тысяч медицинских работников. Она предусматривает закрытие 332 больниц. Все это из-за дефицита финансирования. Если ситуацию оставить на самотек, то единичные видеообращения об увольнении врачей и забастовки медиков станут ежедневными массовыми явлениями. Мы не допустим этой несправедливости", — сказал Степанов.

Он отметил, что дефицит наблюдается в 984 больницах из 1747, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. По словам министра, большая часть больниц в 2020 году получит финансирование меньше, чем это было в 2019 году.

"Если ничего не изменить, то миллионы украинцев будут лишены доступа к нормальному медицинскому обеспечению. Начнется стремительное распространение таких болезней, как туберкулез", — подчеркнул Степанов.

Он добавил, что команда Минздрава работает над тем, чтобы безотлагательно изменить ситуацию. Чтобы не было массового увольнения медиков и закрытия больниц. Это не означает, что будет сворачивание реформы, отметил министр, а наоборот, ее нужно реализовать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при планировании ошибки.

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Как сообщалось, в Украине 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru