О том, что путинские войска сконцентрировали усилия западнее Бахмута, стремясь захватить Часовой Яр, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению российских «военблогеров», их войска якобы продвинулись вглубь восточной окраины микрорайона «Канал» и его окрестностях (крайний восток Часового Яра на идентичной стороне канала Северский Донец-Донбасс), переместившись в северо-восточную зону «Канала», и заняв позиции рядом с железной дорогой.

Кроме того, один из командиров батальона ВСУ, задействованного на Бахмутском направлении, подтвердил — «вторая армия мира» начала новую волну наступлений на данном участке фронта, отметив, что «освободители» сосредоточили усилия на окрестностях Часового Яра, а также продолжают атаки на Ивановское, стараясь обойти позиции Сил Обороны с флангов у ранее указанного населенного пункта.

Фото — understandingwar.org

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему удары Украины по аэродромам РФ заметно сократят возможности стратегической авиации врага.