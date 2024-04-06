О том, как нестандартно субботней ночью был «приземлен» вражеский «Калибр», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от спикера Воздушных Сил ВСУ Ильи Евлаша в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, скоростную крылатую ракету «Калибр» удалось сбить мобильно-огневой группе. Впрочем, подобный результат является не первым случаем, в котором указанные подразделения Сил Обороны демонстрируют высокоэффективный результат при защите нашего неба. В частности, такой результативности получается достичь благодаря применению ПЗРК типа «Стингер» или иных образцов, предоставляемых странами-партнерами.

Спикер Воздушных Сил добавил: также сегодня далеко не всем «Гераням-2/Шахедам» удалось «долететь» до целей — большинство (28 из 32) было поражено силами и средствами ПВО Украины.

Ранее мы писали о том, что Евлаш объяснял, почему силам ПВО затруднительно отражать авиационные атаки оккупантов на Харьков.