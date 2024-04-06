О том, что Воздушные Силы ВСУ получат от данной страны лишь немногим более двух десятков многофункциональных истребителей F-16, пишет «НБН», ссылаясь на подробное интервью главы Министерства обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, опубликованное изданием «Укринформ».

По словам Оллонгрен, в целом, ее страна готова передать Украине 24 истребителя F-16, но только после того, как все будет для этого готово. В частности, момент отправки современных боевых самолетов напрямую связан с процессом обучения украинских летчиков и технического персонала, и, безусловно, от уровня обустройства соответствующей инфраструктуры в Украине.

Кроме того, глава Министерства обороны Нидерландов отдельно добавила — такая передача является результатом совместной работы и совместных усилий Украины, Дании, Соединенных Штатов Америки и других стран-партнеров по «авиационной коалиции».

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах рассказывали, как Украина сможет эффективно защититься от атак оккупантов КАБами.