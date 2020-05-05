МВД будет закупать средства защиты и дезинфекции только у украинских производителей

Инфографика

05.05.2020 07:57

Укринформ

МВД приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов, необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно в украинских товаропроизводителей», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что для защиты 350-тысячного коллектива МВД уже оперативно закупили в КНР в марте-апреле 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс-тестов, 1000 термометров, более 200 000 пар одноразовых перчаток.

Уточняется, что 80 000 респираторов и 8000 костюмов передали в МЗ для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине.

Кроме того, Центральная поликлиника МВД в апреле 2020 года закупила респираторы высокого класса защиты модели 3М 6800М, производства известной транснациональной компании «3М».

Уточняется, что эти респираторы предназначены для работы медиков системы МВД с больными особо опасными инфекционными болезнями, такие как Covid-19, а также для работы сотрудников следственно-оперативных групп, которые принимают участие в осмотре тел погибших и контактах с лицами, в которых лабораторно подтвержден диагноз Covid-19.

В МВД сообщили, что респираторы со сменными фильтрами «3М 6800М» предназначены для многократного использования, они удобны и комфортны в использовании медиков и полицейских, которые каждый день рискуют своей жизнью, подвергаясь угрозе быть инфицированными.

Читайте также: Бизнес дал спецфонду борьбы с COVID-19 при ОП более ₴370 миллионов — Тимошенко

«Закупочная цена за единицу респиратора модели «3М 6800М» составляла — 4000 гривень, что ниже, чем среднее предложение на рынке», — сообщили в ведомстве.

Фото в тексте: mvs.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru