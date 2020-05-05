На Киевщине правоохранители зафиксировали свыше 680 нарушений карантина

Общество
Таисия Слепцова0

На Киевщине правоохранители зафиксировали свыше 680 нарушений карантина

На Киевщине правоохранители зафиксировали свыше 680 нарушений карантина

05.05.2020 04:36

Укринформ

В Киевской области с момента введения карантинных мероприятий зафиксировали 682 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Об этом на брифинге сказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Правоохранители с момента введения карантинных мероприятий в области зафиксировали 682 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Из них задокументировали 303 факта", — сказал Володин.

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Как сообщалось, в Киевской области в целом подтверждены 853 случая заболевания коронавирусом, из них 78 у детей и 101 — медработников.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОС, в Украине лабораторно подтверждены 12 331 случай COVID-19, в том числе 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru


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