На Киевщине правоохранители зафиксировали свыше 680 нарушений карантина
На Киевщине правоохранители зафиксировали свыше 680 нарушений карантина
05.05.2020 04:36
Укринформ
В Киевской области с момента введения карантинных мероприятий зафиксировали 682 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий.
Об этом на брифинге сказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает корреспондент Укринформа.
"Правоохранители с момента введения карантинных мероприятий в области зафиксировали 682 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Из них задокументировали 303 факта", — сказал Володин.
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Как сообщалось, в Киевской области в целом подтверждены 853 случая заболевания коронавирусом, из них 78 у детей и 101 — медработников.
По состоянию на 4 мая, по данным ЦОС, в Украине лабораторно подтверждены 12 331 случай COVID-19, в том числе 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.
По материалам: ukrinform.ru