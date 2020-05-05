<img class="aligncenter" title="На медицину — 6% ВВП: комитет Рады призывает Кабмин увеличить финансирование на 2021 год " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/c75cd84d6436509d06e4e63a51001253.png» alt=»На медицину — 6% ВВП: комитет Рады призывает Кабмин увеличить финансирование на 2021 год» width=»100%» />

На медицину — 6% ВВП: комитет Рады призывает Кабмин увеличить финансирование на 2021 год

05.05.2020 10:38

Укринформ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования призывает Кабинет министров пересмотреть размер финансирования медицины на следующий год и заложить его на уровне 6% ВВП.

Об этом сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий во время брифинга во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

«Президент четко акцентировал внимание на том, что нам нужно не сворачивание реформы, а ее совершенствование, признание и исправление ошибок", — подчеркнул Радуцкий.

Он добавил, что "первая ошибка, которую мы немедленно начинаем исправлять, это недостаточное финансирование системы здравоохранения".

«Комитет здоровья нации настаивает на необходимости увеличения финансирования системы здравоохранения в следующем году вдвое — до 6% ВВП. Процесс формирования бюджета 2021 года уже начался, и мы призываем правительство пересмотреть размер финансирования медицины. Мы прекрасно понимаем, как нелегко в условиях кризиса находить дополнительное финансирование, ведь медицина сегодня — это наш второй фронт», — подчеркнул Радуцкий.

Он отметил, что 6% ВВП на медицину в следующем году должно стать общей целью и общей победой всех граждан.

«Что касается этого года, то в условиях кризиса в экономике и пандемии наиболее приоритетным является вопрос сохранения медицинских кадров и медицинских учреждений. Поэтому мы вносим изменения в закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, что позволит всем медицинским учреждениям получить финансирование на уровне не меньше, чем в 2019 году», — сообщил депутат.

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При этом, заметил он, дополнительно за счет пакетов медицинской гарантии будут финансироваться экстренная медицинская помощь, лечение коронавирусной инфекции, инфарктов и инсультов.

Вторая задача, которую озвучил Радуцкий в рамках совершенствования реформы, — поддержка медицинских работников.

«Министр только что отметил, что правительство дополнительно найдет более 11 млрд на зарплаты медикам. Для многих категорий медицинских работников это повышение на 40-50%. Мы, как законодатели, сделаем все возможное, чтобы изменения в бюджет были максимально быстро утверждены и повышение зарплат произошло в запланированные правительством сроки», — подчеркнул Радуцкий.

И третья задача, по его словам, — немедленное начало процесса внесения изменений в законодательство, которые позволят Минздраву разработать и утвердить национальные протоколы лечения и стандарты качества.

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«Именно на основе национальных протоколов и стандартов будут рассчитываться тарифы пакетов медицинских услуг. А не так, как они рассчитывались до сих пор. И уже со следующего года наши медицинские учреждения начнут получать от государства за предоставленные пациентам услуги ровно столько, сколько эти услуги реально стоят на рынке, а не так, как сегодня мы увидели, что стоимость поликлинических услуг рассчитана в 49 грн. Простите, за 49 гривень уже не всегда купишь картошку», — добавил Радуцкий.

При этом он добавил, что увеличивая финансирование, необходимо повышать и уровень ответственности перед пациентами.

"По статистике только 20% врачебных ошибок вызваны лечебным фактором, а 80% происходят из-за несовершенства медицинских технологий, нехватки медицинского оборудования. Так что от ошибок важно защитить не только пациента, но и врача. Решить эту проблему поможет система страхования ответственности врачей. Во многих странах мира страхование профессиональной ответственности медицинских работников является обязательным. По мнению комитета, введение такой системы в Украине должно стать частью медицинской реформы", — подчеркнул депутат.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета парламента и главного санитарного врача безотлагательно предложить пути решения проблемных вопросов и улучшения медицинской реформы.

Зеленский подчеркнул, что сейчас задача — сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки медреформы.

По материалам: ukrinform.ru