Офис Президента инициирует проект по созданию спортивных объектов в регионах – Ермак

05.05.2020 22:07

Укринформ

В Украине стартует государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона под рабочим названием "Украина – чемпион!".

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на традиционном селекторном совещании с председателями областных государственных администраций, сообщает пресс-служба ОП.

Участие во встрече также приняли участие министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, призер Олимпийских игр и народный депутат Жан Беленюк, советник руководителя ОП по вопросам спорта Елена Говорова и член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.

"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд", – сказал Ермак.

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Он добавил, что этот проект необходимо реализовать в течение года.

"Очень важно – и я хочу это подчеркнуть, – чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", — отметил руководитель ОП.

Он уточнил, что такие сооружения должны стать «магнитами», что повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм.

"Смотрим в будущее. Надеемся, что совместными усилиями мы победим эпидемию и будем двигаться дальше. Спорт является неотъемлемой частью жизни украинцев, нашими спортсменами восхищаются во всем мире", – отметил Ермак.

Руководитель ОП инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей относительно объектов, которые включат в проект, и имен спортсменов для их чествования.

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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что без развития материально-технической базы невозможно развитие спорта в стране. По его словам, сейчас большинство детско-юношеских спортивных школ нужно реконструировать.

"Если дети начнут заниматься спортом, то через три-пять лет мы их будем видеть уже на чемпионатах Украины, на пьедесталах, а потом они будут уже олимпийцами", – сказал министр.

По материалам: ukrinform.ru