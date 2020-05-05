Почти половина украинцев поддерживают признание воинов УПА

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05.05.2020 16:10

Укринформ

Украинцы по всей стране преимущественно положительно относятся к признанию воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость.

Об этом сказал аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов 5 мая во время онлайн-презентации исследования «День Победы и его место в исторической памяти украинцев», сообщает корреспондент Укринформа.

«Положительное отношение о признании воинов Украинской повстанческой армии борцами на независимость Украины — это решение уже законодательно закреплено — преобладает по всей стране. Его поддерживают 44,4%. И ожидаемо больше сторонников признания УПА на Западе и в Центре. Но также мы видим, что и на Юге и Востоке баланс мнений примерно равный, то есть около 30% людей там как положительно относятся к этому, так и отрицательно», — отметил Шаповалов.

Согласно результатам исследования, 22% — против этого решения, 16% относятся к этому безразлично и еще 17% граждан не определились с ответом.

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Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

По материалам: ukrinform.ru