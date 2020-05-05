Руководитель Института рака заявляет о шантаже после обнаружения им значительных махинаций в НИР

05.05.2020 21:54

Укринформ

Исполняющий обязанности директора Национального института рака Александр Яцына заявляет о медийных атаках на него после того, как он подал в прокуратуру материалы о подделке тендерной документации на более 20 млн грн.

Об этом заместитель директора по лечебно-координационной работе Национального института рака, и. о. директора НИР Яцына написал на своей странице в Facebook.

"Вместе с новым руководством Минздрава мы продолжаем принимать все меры, чтобы ликвидировать любые хищения государственных средств, преступные схемы, мешающие развитию Национального института рака. Мы должны сделать это в кратчайшие сроки, задействуем для этого все необходимые ресурсы. Это приоритет номер 1 для государства и для меня лично. Наша команда не позволит воровать у пациентов", — пишет Яцына.

Он сообщил, что на прошлой неделе "подал в прокуратуру документы об открытии трех уголовных производств по результатам внутреннего аудита в Национальном институте рака. В частности, о подделке тендерной документации на более 20 миллионов гривень. Мы также обнаружили огромный недостаток расходных медицинских товаров на складе института. Аудит продолжается, и мы не собираемся останавливаться".

Яцына называет ожидаемым, что эти "расследования заставили нервничать оппонентов, которые всеми силами держатся за сохранение коррупционных схем. Против меня и моей команды начались новые медийные атаки, распространяются манипулятивные факты, продолжают поступать угрозы. Мы это предвидели и готовы давать отпор любым провокациям. Подчеркиваю: мы действуем исключительно в интересах государства, института и пациентов".

Он сообщил, что "из средств массовой информации я с удивлением узнал о своей якобы причастности к завладению средствами на приобретение лекарств, которые в конечном итоге не были куплены. Сообщаю, что все указанные сведения об обстоятельствах получения мной средств не соответствуют действительности. В мои должностные обязанности никогда не входила закупка лекарств".

Читайте также: Главный врач института рака заявил о нападении

По словам Яцыны, он еще 29 апреля подал заявление в полицию, в котором отмечал о вымогательстве от него как руководителя Национального института рака "совершения определенных действий, в том числе, запугиванием возможностью заведомо ложного сообщения о преступлении гражданином Евгением Ячменевым".

И. о. директора НИР подчеркивает, что по данному факту проводится досудебная проверка, в ходе которой он представит доказательства своей невиновности.

4 мая в СМИ появилась информация о проведении следственным отделом Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве досудебного расследования в уголовном производстве по факту якобы завладение Яцыной мошенническим путем 400 тыс. грн. Досудебное расследование началось после обращения гражданина Е.Ячменева.

По материалам: ukrinform.ru