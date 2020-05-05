<img class="aligncenter" title="С медицинской точки зрения в запрете на посещение парков нет смысла — эксперт ЮНИСЕФ " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/4af41726ed355bbf2253defbb4851c05.jpg» alt=»С медицинской точки зрения в запрете на посещение парков нет смысла — эксперт ЮНИСЕФ» width=»100%» />

С медицинской точки зрения в запрете на посещение парков нет смысла — эксперт ЮНИСЕФ

05.05.2020 11:48

Укринформ

Карантин в Украине был введен достаточно быстро и был эффективен, но с медицинской точки зрения запрету на посещение парков нет оправдания.

Об этом в интервью Укринформу сказал руководитель программы по вопросам здоровья, питания и ВИЧ/СПИД Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Андрей Славуцкий.

“Я бы сказал, что достаточно быстро ввели карантинные меры. Мне кажется, что это эффективно для замедления распространения инфекции. Другое дело, что я не вижу необходимости носить маски на улице. То есть, с медицинской точки зрения вряд ли есть оправдание тому, чтобы не бегать в парках, не ходить в парках, но, так или иначе, административным указаниям нужно следовать”, — сказал Славуцкий

Он отметил, что более эффективным в профилактике COVID-19 является соблюдение социальной дистанции, соблюдение норм элементарной гигиены.

Читайте также: Карантин, скорее всего, продолжат после 22 мая — Шмыгаль

“Более эффективно – держать дистанцию, постоянно мыть руки и не прикасаться к лицу. Известно, что это инфекция, передающаяся капельным и контактным путем. Если находиться на расстоянии двух метров от человека, то при разговоре, пении, чихании, кашле – частички не долетают до тебя. Однако, нужно помнить, что вы можете сами не заболеть, но стать переносчиком инфекции, взяться грязными руками за дверную ручку, а потом за нее возьмется другой человек – вот таким образом и происходит распространение заболевания”, — отметил Славуцкий.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 5 мая в Украине лабораторно подтверждено 12 697 случаев COVID-19.

В мире количество случаев коронавируса превысило 3,6 млн. Умерло 252 420 людей. Выздоровели более 1,2 млн человек.

По материалам: ukrinform.ru