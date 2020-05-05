СБУ и Офис генпрокурора готовят подозрение для активиста Сергея Стерненко

Волонтер Роман Синицин сообщил, что уже до конца этой недели Стерненко могут закрыть в СИЗО.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Романа Синицина:

«По моим данным, СБУ и ОГП готовят подозрение для Сергея Стерненко по ст. 115 УКУ, то есть, умышленное убийство».

Волонтер добавил, что подозрение должны вручить до 15 мая, но, скорее всего, задержание пройдет уже до конца этой недели:

«Вручат подозрение, закроют в СИЗО без права на залог. Мои источники сообщают, что это — политический договорняк с «рыгами». Баканову что-то пообещали, раз он согласился «пойти по беспределу». Ну а что касается гражданки Венедиктовой, то здесь и так всё понятно, она хотела посадить Стерненко едва переступив порог своего кабинета».

Стоит отметить, что на эту информацию уже отреагировали ультрас ФК «Динамо» Киев. Футбольные фанаты заявили, что если Сергея Стерненко закроют в СИЗО, то они выйдут на массовые протесты.

Напомним, ранее Стерненко заявил, что Венедиктова хочет его посадит любой ценой.