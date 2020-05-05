Суд снова перенес рассмотрение дела Мартыненко

04.05.2020 23:11

Укринформ

Судебное заседание по делу о незаконном завладении средствами НАЭК «Энергоатом» и ГП «ВостокГОК», фигурантом которого является бывший народный депутат Николай Мартыненко, снова перенесено, на этот раз — на 12 мая.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд в Facebook.

"Сегодня в ВАКС поступило ходатайство от адвоката одного из обвиняемых с просьбой отложить судебное заседание. Ходатайство мотивировано тем, что её подзащитный в конце апреля вернулся в Украину, а поэтому согласно постановлению Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года №211« О предупреждении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co-V-2", обязан оставаться на самоизоляции в течение 14 дней", — говорится в сообщении.

Коллегия судей ВАКС, рассмотрев это ходатайство, отметила, что положения постановления правительства о самоизоляции лиц, которые пересекли государственную границу и не имеют лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19, не распространяются на участников судебных разбирательств в случае необходимости их прибытия по вызову в суд. В то же время, коллегия судей постановила провести судебное заседание в режиме видеоконференции с разными залами судебных заседаний ВАКС, чтобы обеспечить ограничительные меры. В частности, обвиняемый, который вернулся в конце апреля в Украину, находился в отдельном зале судебных заседаний.

В то же время отмечается, что на сегодняшнее заседание суда не прибыли два адвоката из-за болезни, наличие которой документально подтвердили. Таким образом, четверо обвиняемых остались без защитников.

"Учитывая эти обстоятельства суд отложил проведение судебного заседания на 12 мая на 14:00", — проинформировали в ВАКС.

Как сообщалось, предыдущее заседание суда по этому делу, запланированное на 28 апреля, не состоялось из-за неявки двух обвиняемых и их защитников.

Шевченковский райсуд Киева 22 октября 2018 года начал рассмотрение дела в отношении народного депутата 8-го созыва Николая Мартыненко. Кроме него, по делу проходят еще пять обвиняемых: Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков, которые являются должностными лицами "Нафтогазу України", "Объединенной горно-химической компании", "ВостокГОК" и "Ядерного топлива".

По данным САП, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и выполнении контрактов на поставку оборудования для этого предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и выполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. грн.

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Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостокГОК" в размере $ 17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостокГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 октября 2019 года стало известно, что Шевченковский райсуд Киева передал это дело ВАКС.

По материалам: ukrinform.ru