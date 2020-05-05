Учебный год в Украине завершится дистанционно — МОН

Общество
Христина Качоровська0

В Министерстве образования и науки Украины уже официально сообщили, что в этом учебном году ученики больше не вернутся за парты.

Дистанционное обучение
Дистанционное обучение. Фото — life.pravda

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу МОН.

В связи с тем, что на заседании Кабмина 4 мая было принято решение продлить карантин до 22 мая, в МОН окончательно решили завершить учебный год дистанционно и представили свой план завершения:

  • до 31 мая будет продолжаться процесс дистанционного обучения
  • до 1 июля школы обязаны завершить учебный год
  • до 15 июня школам нужно завершить оформление документов: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений; табелей

Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов отменяется.

МОН также настоятельно рекомендует школам не проводить последние звонки и выпускные вечера.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине запустят глобальную платформу Learning Passport. 

 


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