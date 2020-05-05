Учебный год в Украине завершится дистанционно — МОН
В Министерстве образования и науки Украины уже официально сообщили, что в этом учебном году ученики больше не вернутся за парты.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу МОН.
В связи с тем, что на заседании Кабмина 4 мая было принято решение продлить карантин до 22 мая, в МОН окончательно решили завершить учебный год дистанционно и представили свой план завершения:
- до 31 мая будет продолжаться процесс дистанционного обучения
- до 1 июля школы обязаны завершить учебный год
- до 15 июня школам нужно завершить оформление документов: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений; табелей
Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов отменяется.
МОН также настоятельно рекомендует школам не проводить последние звонки и выпускные вечера.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине запустят глобальную платформу Learning Passport.
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