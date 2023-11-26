Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении КОВА в в Telegram.

Согласно обнародованному сообщению, такое решение было принято на оперативном заседании комиссии ТЭБ и ЧС из-за ухудшения погодных условий.

Прогнозы синоптиков говорят о том, что погода будет ухудшаться. А из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.

Дословно из обнародованного сообщения:

Мы заботимся обо всех жителях области заблаговременно. Чтобы не повлиять на коллапс на автомобильных дорогах и дать возможность соответствующим службам в случае снегопада оперативно расчищать дороги.

В это же время самих жителей региона также призвали по возможности оставаться дома.

Напомнимм, ранее мы писали о том, что семейных граждан намерены переводить на дистанционную работу.