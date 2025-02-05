Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Министерства образования и науки Украины (МОН), отечественным педагогам гарантируется начисление минимального размера доплат в 1 300 гривен (до налогообложения), вне зависимости от нагрузки и формы работы.

В соответствии с инициативой президента Владимира Зеленского и решением Кабмина, педагогам, трудоустроенным в общеобразовательных учреждениях государственных/коммунальных форм собственности, станут выплачивать:

по 1 000 гривен/ежемесячно (1 300 гривен до налогообложения) с 1 января этого года;

по 2 000 гривен/ежемесячно (2 600 гривен до налогообложения) с 1 сентября этого года.

Тип такой доплаты является гарантированным для всех педагогов, а тем учителям, имеющим сверхнормативную нагрузку, средства начисляются в пропорциональном порядке, до отмены военного положения (до истечения календарного года, в котором прекратили действие данного режима).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ рассказывали, как в 2025-2027 годах вырастут зарплаты украинцев.