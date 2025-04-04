Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от замглавы Министерства образования и науки Украины Михаила Винницкого прозвучало заявление — в страну отказались возвращаться до 17 процентов парней, выехавших в другие государства в рамках программы студенческого обмена.

Исходя из слов Винницкого, речь идет о 15-17 процентов тех молодых мужчин, которые поехали на «академическую мобильность», но не вернулись вовремя, что, пока еще, не является критической цифрой, позволяющей ограничить выезд этой категории абитуриентов.

Чиновник уточнил, что дело касается студентов возрастом от 18 до 22 лет, которые проходят обучение на бакалавриате, и потому ведомство планирует направить запросы ректорам отечественных университетов, входящим в консорциум «Эразмуса» (программа, предусматривающая обмен студентами, преподавателями и учеными между страна-членами Евросоюза), — «чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность».

Ранее мы писали о том, что в Минцифры рассказывали о преимуществах электронной системы, которая заменила МСЭК.