Украинский проект – один из победителей международного хакатону противодействия COVID-19

05.05.2020 15:36

Укринформ

В организованном Еврокомиссией международном хакатоне EUvsVirus по противодействию коронавирусу победила команда с участниками из Швейцарии, Украины, США и Индии.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.

"Еврокомиссия совместно с 30 европейскими организаторами хакатонов провели общеевропейский онлайн-хакатон EUvsVirus, чтобы создать инновационные решения, направленные на борьбу со вспышкой коронавируса … Из Украины в хакатоне приняли участие 316 команд, подавших 50 идей. Именно одна из таких команд стала победителем по направлению "Удаленная работа и образование". Проект "The Village — Where The World Is Your Classroom" (укр. "Деревня, где мир — твой учебный класс") совместно разработали участники из Швейцарии, Украины, США и Индии", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего в хакатоне участвовали 22,6 тыс. участников из 39 стран, которые предложили 2,1 тыс. идей на борьбу с вирусом.

EUvsVirus собрал решение для шести разных сфер: здоровье и жизнь; сохранение бизнеса; удаленная работа и образование; социальная и политическая сплоченность; цифровые финансы; открытое направление для конкретных проблем, определенных участниками.

Читайте также: На разработку вакцины против COVID-19 могут уйти годы – глава минздрава ФРГ

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru