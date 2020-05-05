За время карантина в Украине зарегистрировали 166 тысяч безработных

05.05.2020 15:05

Укринформ

Государственный центр занятости зарегистрировал 166 тыс. новых безработных с начала карантина.

Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, сообщает корреспондент Укринформа.

"На период карантина у нас зарегистрировано новых 166 тыс. безработных", — сказала Жовтяк.

Лидерами по количеству новых безработных являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. С начала карантина были предоставлены пособия по безработице на сумму 2,3 млрд грн, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Жовтяк также сообщила, что Госслужба уже получила 3 тысячи заявок на компенсацию по частичной безработице в секторе малого и среднего бизнеса.

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"Программа работает, мы уже получили почти 3 тысячи пакетов документов. Приняты решения о выделении помощи почти для 2500 человек. В ближайшие дни начнется финансирование. Размер пособия — две трети ставки оклада работника, но не более минимальной заработной платы — 4723 грн", — рассказала Жовтяк.

Она напомнила, что Государственной службе занятости выделили фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на сумму 6 млрд грн из Стабилизационного фонда.

"Эти средства в размере 1,3 млрд грн идут на финансовую помощь в качестве выплаты по безработице, а 4,7 млрд грн — программа помощи малому и среднему бизнесу по частичной безработице", — сказала Жовтяк.

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По ее словам, на сайте Государственной службы занятости размещена информация о том, как воспользоваться программой.

"Программа действует на период карантина плюс 30 дней после его окончания. Работодатели в течение 30 календарных дней после прекращения или сокращения их деятельности подают документы в центры занятости, которые работают дистанционно. Решение принимается в течение трех дней, затем еще в течение трех дней заключается договор", — отметила Жовтяк.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

По материалам: ukrinform.ru