Запрет "георгиевской ленты" поддерживает треть украинцев

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05.05.2020 15:07

Укринформ

Решение о запрете "георгиевской ленты" поддерживает треть украинцев.

Об этом сообщил аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов 5 мая во время онлайн-презентации исследования "День Победы и его место в исторической памяти украинцев".

"К решению о запрете "георгиевской ленты" — это законодательный запрет, действующий с 2017 года, — треть респондентов относится положительно. Еще около трети осуждает это решение. Для 25% это безразлично", — сообщил Шаповалов.

Он отметил, что сторонников этого решения больше всего на Западе (44% поддерживают, 23,2% не поддерживают), в Центральном регионе мнения разделились пополам (по 30-31%), меньше всего сторонников — на Юге и Востоке (около 20% поддерживают такое решения, 40% не поддерживают).

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Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

По материалам: ukrinform.ru