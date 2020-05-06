Суд назначил руководителю "Оптимумспецдеталь" Жукову залог в 5 миллионов гривен

06.05.2020 00:43

Укринформ

Высший антикорсуд избрал меру пресечения одному из участников преступной схемы уклонения от уплаты налогов при поставке комплектующих к военной технике в виде залога в более 5,2 миллиона гривен.

Об этом информирует пресс-служба САП в Facebook.

"5 мая 2020 года по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из организаторов преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств при поставках комплектующих к военной технике", — говорится в сообщении.

Прокурор в суде настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен.

"Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и избрал другую меру пресечения, а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен", — проинформировали в САП.

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Кроме того, как отмечается, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову; сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы; не покидать Киев без разрешения следователя, прокурора, суда; воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу; сдать паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения — до 3 июня 2020 года.

В САП отметили, что вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

По данным СМИ, речь идет о Виталия Жукова, партнера основателя "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы, которые были фигурантами журналистского расследования Bihus.info о хищениях в ГК "Укроборонпром".

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Как сообщалось, 11 марта 2019 года в четвертой части журналистского расследования "Bihus.info" речь шла о том, что сотрудники СБУ, военной прокуратуры, ГФС и НАБУ помогали учредителю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе закрывать дела и решать проблемные вопросы.

В распоряжении журналистов оказалась телефонная переписка, в которой говорится, что владелец ООО "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его партнер Виталий Жуков давали взятки правоохранителям за закрытие уголовных дел. При этом фирма специализировалась на поставке на оборонные предприятия, которые входят в концерн "Укроборонпром", контрабандных деталей для военной техники из России.

В частности, в переписке Рогозы и Жукова речь идет о взятке в виде автомобиля BMW для сотрудника столичного главка СБУ Дмитрия Москаленко.

Также в переписке упоминается первый замдиректора НАБУ Гизо Углава, детективы бюро Дмитрий Литвиненко и Олег Борисенко, а также мужчина, которого называли внештатным агентом НАБУ, Евгений Шевченко.

Среди прочего, в НАБУ выдали ООО "Оптимумспецдеталь" справку, в которой говорилось, что детективы ведомства не включали предприятие в перечень с признаком фиктивности.

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При этом журналисты указывают, что контакты в НАБУ учредителю ООО "Оптимумспецдеталь" обеспечивал Евгений Шевченко. Он также сообщил в комментарии журналистам, что имел общий бизнес с Рогозой, в который за два последних года вложил миллион долларов.

После выхода данного сюжета в НАБУ заявили, что начали служебное расследование по озвученным фактам. В бюро утверждают, что ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток и подтвердить это законным путем для них является делом чести.

Ранее, 25 февраля, в программе "Наши деньги" была обнародована информация о "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривен" с украинского оборонного комплекса, к которой, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игр. Позже в НАБУ сообщили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании журналиста Bihus.info Леси Ивановой, являются объектами расследований детективов бюро.

Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании.

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Президент 4 марта подписал указ об освобождении Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Впоследствии "Укроборонпром" сообщил, что директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко были отстранены от должностей.

По результатам заседания 6 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома".

Директор НАБУ Артем Сытник на брифинге заявил, что 7 марта были проведены около 20 обысков в рамках двух уголовных производств по фактам злоупотреблений в ДК "Укроборонпром", обнародованных в программе "Наши деньги".

По материалам: ukrinform.ru