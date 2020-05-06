В военных госпиталях возобновляют плановые операции

05.05.2020 23:52

Укринформ

В лечебных учреждениях Вооруженных Сил с 5 мая возобновляют выполнение плановых оперативных вмешательств.

Об этом сообщил АрміяInform начальник штаба — заместитель командующего Медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Андрей Галушка.

"Разрешена госпитализация пациентов с онкологическими заболеваниями, паллиативным больным, а также тем, кому затягивание с плановой операцией может повредить здоровью", — подчеркнул Галушка.

По его словам, всем без исключения госпитализированным предварительно будут проведены ПЦР-тесты, чтобы во время оперативных вмешательств никто из врачей не был инфицирован коронавирусом.

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Решения о необходимости госпитализации и проведения плановой операции в каждом конкретном случае будут приниматься военными врачами после тщательной диагностики, отметил Галушка.

По состоянию на 4 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 48 человек.

По материалам: ukrinform.ru