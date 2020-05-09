День Победы в Киеве в 1945. Как это было

Аналитика

09.05.2020 09:00

Укринформ

Пожалуй, это один настоящий народный праздник с советских времен. Слишком кровавой была та война, слишком большие жертв, чтобы могло быть иначе

После перелома в ходе боевых действий, а особенно после освобождения Киева от гитлеровских войск, предчувствие победы становилось все более ощутимым. И хотя на западе шли ожесточенные бои, было ясно, что война клонится к завершению. Советские пропагандисты начали всерьез задумываться о праздновании окончания войны уже в 1944 году. Как киевляне встретили известие о победе над нацистской Германией и как праздновали?

Еще 2 мая советское руководство потеряло контроль над людьми

Первое официальное предложение о праздновании Дня Победы появилось на совещании в ЦК Компартии Украины 27 марта 1945 года. В апреле все уже только и делали, что пытались угадать день – конец войны. Разговоры людей, а также всевозможные слухи, тщательно фиксировали в «соответствующих органах». Например, такое вот донесение о том, как на киевском базаре одна «колхозница» сказала, что было бы очень хорошо, если бы День Победы совпал с Пасхой (6 мая) – «тогда сразу бы было видно, что это помог бог и святой Георгий». А советские чиновники мечтали о том, чтобы праздновать День Победы 1 мая, вместе с Днем солидарности трудящихся. Возможно, именно поэтому первый после освобождения Киева от нацистов военный парад был проведен 1 мая 1945 года. Одна из киевских газет даже назвала его «Парадом Победы».



"Парад Победы" в Киеве состоялся еще до 9 мая

Парад прошел по улице Короленко (ныне Владимирская). Настроение у киевлян было праздничное всю весну, но случалось, что некоторые по-своему интерпретировали победу, так сказать, не с «политически правильной точки зрения», говоря, что «победа пришла от бога, потому что во время войны начали у нас работать церкви». И это тоже фиксировали вездесущие доносчики.

Первая «репетиция» праздника состоялась 2 мая. В тот день утром по громкоговорителям, служившим в те времена своего рода аналогом современного телевидения и интернета, было сообщено, что в 23:00 ожидается важное правительственное объявление. Уже после обеда на улицах Киева стали собираться многолюдные толпы. Все ждали объявления о победе, но вместо этого услышали от Сталина о взятии столицы нацистского рейха – Берлина. Верховный главнокомандующий поздравлял Красную Армию. Празднование продолжалось чуть ли не до утра, тысячи людей обнимались, целовались, пели, танцевали. Военные в толпах стреляли в воздух. Советское руководство потеряло всякий контроль над населением. Лишь на следующий день смогло организовать официальные торжества, которые носили скорее формальный характер.

Победа. Ее праздновали 200 000 киевлян. Для тогдашнего Киева – заоблачная цифра

Официальное известие о победе киевляне услышали в ночь на 9 мая в 2:15. Задолго до того люди снова начали собираться на улицах у громкоговорителей. И снова планы властей насчет заранее спланированных «стихийных» мероприятий провалились, ведь управлять людьми, которые переживали невероятные эмоции от завершения тяжелейшей в истории войны, было просто невозможно. Гуляния не стихали всю ночь, а уже в 9 утра прозвучала речь Сталина. День объявили выходным, но, несмотря на это, едва ли не впервые горожане с радостью вышли на работу – там можно было услышать радио и пообщаться с коллегами, разделить радость.



Киевляне на восстановлении Крещатика

В 14:00 в Киеве начался парад и демонстрация, посвященные Победе. Как свидетельствуют отчеты, присутствовали почти 200 тысяч киевлян – немало, учитывая, что в ноябре 1943-го, сразу после освобождения столицы Украины, на первый митинг в честь освобождения Киева пришло около 40 тысяч человек.

Примечательно, что украинское советское руководство беспокоилось, что после добрых новостей и победы, население будет требовать лучших условий жизни и труда, поэтому на совещании 27 мая 1945 года тогдашний ведущий идеолог, нарком иностранных дел УССР Дмитрий Мануильский заметил: «Чтобы не создать у населения впечатление, что все закончено, надо, чтобы статьи отмечали, что это историческая победа советских народов, но не надо размагничивать».



Дмитрий Мануильский (в черных очках) на заседании ООН

Власть стремилась как можно быстрее восстановить тотальный контроль над всеми сферами жизни украинцев. Любые стихийные, спонтанные проявления чувств подчиненных, хоть и положительные, пугали партийных функционеров. Секретарь Киевского горкома партии по вопросам пропаганды Мария Подтыченко призвала чиновников: «Мы должны готовиться, чтобы празднование Дня Победы не было стихийным».

Священные могилы: коммунисты умудрились и тут «руководить»

Масштабного чествования погибших Москва не поощряла и не акцентировала на теме памяти, сконцентрировавшись только на победе и экспансии. Да и о каком еще чествовании кого-то могла идти речь, когда существовал культ «великого Сталина»? В первые послевоенные годы военные захоронения были скромные, обустроенные силами местных жителей. Ни величественных мемориалов, ни заповедных зон на местах ожесточенных боев, ни украинских «книг памяти» в первые послевоенные годы не было. Оперативно построили только памятник павшим советским воинам в Трептов-парке Берлина – его открыли уже 8 мая 1949 года, и он был своеобразной сталинской меткой в Европе. Формирование пантеона героев Великой Отечественной войны в Украине произошло уже после смерти Сталина.

Одним из первых культовых мест народной памяти в Киеве, освобожденном от нацистов в ноябре 1943 года, была могила Никифора Шолуденко – украинского воина, старшины, чей танк первым дошел до центр города. Никифор был родом из Вышгородского района Киевщины и погиб в самом центре Киева – на площади Калинина (ныне Майдан Независимости). Ему было всего 24 года. Солдата там и похоронили.



Первая могила старшины-танкиста Никифора Шолуденко…

Когда начались работы на Крещатике – могилу перенесли в парк над площадью Сталина (ныне Европейская) и соорудили небольшой памятник. Скромная могила была местом паломничества и воплощением народного подвига в войне.



…потом могилу перенесли в парк над площадью Сталина (ныне Европейская)

Власти подобная «самодеятельность» не понравилась, поэтому вскоре партийцы нашли альтернативу солдату – им стал генерал Николай Ватутин, которого весной 1944 года ранили украинские повстанцы на Ровенщине. Ватутин руководил группой армий, которые освобождали Киев, к тому же и умер от ран в киевском госпитале в ночь на 15 апреля. Его похоронили в Киеве, в парке напротив здания Верховной Рады. Прощание продолжалось три дня, похоронную процессию возглавлял сам Хрущев, а на похоронах присутствовали около 125 тысяч горожан.



Похороны Ватутина

Позже известный скульптор Евгений Вучетич создал памятник с выгравированной надписью: «Генералу Ватутину от украинского народа». За это «от украинского народа» Хрущеву влетело от Сталина. С тех пор во время всех мемориальных мероприятий делегации шли к могиле Ватутина. Так генерал отодвинул старшину и стал своеобразным символическим «освободителем города».

Впрочем, киевляне не забывали о Никифоре Шолуденко – его могила была в перечне главных памятных мест, несмотря на то, что ее обходили высокопоставленные бонзы. В 1957 году Шолуденко, вместе с другими героями войны перезахоронены в Парке славы возле только что установленного памятника Неизвестному солдату. Тогда же и назвали в честь Шолуденко и улицу на Шулявке. Примечательно, что памятник Неизвестному солдату в Киеве был построен одним из первых на территории СССР. В Москве, например, могилу Неизвестного солдата с Вечным огнем обустроили лишь в конце 1966 года.

День Победы 1945 года был, пожалуй, самым искренним чисто советским праздником за все время существования СССР…



Нынешний Майдан Независимости можно узнать разве что по Софийской колокольне



… а здесь сейчас проход с Крещатика на ул.Лютеранскую под арками (вдали виден Александровский костел)

В следующем, 1946 году 9 мая состоялось «народное гуляние», 1947 года снова были народные гуляния и эстафета, а еще фейерверк. А после 1947 года День Победы вообще перестал быть государственным праздником. По сути, он ничем не отличался от Дня артиллерии. Нерабочим днем он стал только в 1965 году, когда в СССР началась идеологическая мемориализация и продолжилась – мифологизация немецко-советской войны.

Светлана Шевцова, Киев

При подготовке материала была использована книга Сергея Екельчика «Повседневный сталинизм. Киев и киевляне после Великой войны»

и фотографии Григория Угриновича

По материалам: ukrinform.ru