Жертвами пожаров с начала года стали 740 украинцев

09.05.2020 04:21

Укринформ

С начала 2020 года в результате пожаров по всей Украине погибли 740 человек.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"С начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 740 человек… Только с понедельника 4 мая в жилом секторе страны уже возник 201 пожар, в результате чего погибли 10 человек, а еще 12 — пострадали", — говорится в сообщении.

Среди основных причин, приводящих к гибели людей, спасатели называют: сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.

Читайте также: За неделю спасатели ликвидировали 1 840 пожаров и спасли 44 человека — ГСЧС

В связи с этим в ГСЧС просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. А также рассказывать детям об опасности, которую таит в себе огонь и обсуждать в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения.

По материалам: ukrinform.ru