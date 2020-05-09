На станции "Академик Вернадский" погиб участник экспедиции

09.05.2020 13:02

Укринформ

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" погиб один из участников 25-й экспедиции.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Вчера, 8 мая 2020 года, на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Омелянович.

Министерство образования и науки Украины и Национальный антарктический научный центр искренне соболезнуют родителям, брату, друзьям и близким Василия", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Омелянович уже пятый раз был в экспедиции. "Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем", — сообщил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

По его словам, будет решаться вопрос о доставке тела в Украину. Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все остальные участники экспедиции.

Василий Омелянович родился в 1985 году, проживал в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимивки (2011 год, 16-я УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ). Пятая зимовки стала для него последней. В последнем посте в Фейсбуке он призывал ценить и уважать людей и дома, где нас ждут.

Как сообщал Укринформ, в ночь на 24 апреля состоялась официальная передача станции «Академик Вернадский» от 24-й двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции.

Фото: uac.gov.ua/

По материалам: ukrinform.ru