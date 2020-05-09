Спецрейсами из Германии в Украину вернулись более 5,5 тысячи граждан — посол

Коронавирус

09.05.2020 18:48

Укринформ

В течение последних недель из Германии специальными рейсами вернулись на Родину более 5,5 тысяч украинцев.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Радио Свобода.

«Мы за последние недели организовали совместно с МИД, с правительством 28 рейсов из Германии. Всего более 5,5 тысячи наших граждан смогли благодаря этому беспрепятственно вернуться домой. Из Берлина почти 2 тысячи наших сограждан воспользовались этой возможностью», — уточнил Мельник.

Он отметил, что сейчас «мы имеем новую волну; она несколько меньшего объема».

«На сегодняшний день уже зафиксированы 6 новых рейсов. Это те случаи, которые не были критическими, как 4 или 5 недель назад. Таким образом мы эту ситуацию держим на нашем радаре. И всем гражданам, попавшим в трудную ситуацию, мы стараемся по мере возможностей помочь», — сообщил дипломат.

На вопрос о возможном открытии Германией границы для тех, кто хочет туда уехать работать, он отметил, что сейчас «у нас идет такой прямой диалог относительно потребностей, которые немецкая сторона заявляет».

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«У нас есть ряд официальных запросов со стороны немецких властей. Речь идет о нескольких тысячах лиц, в отношении которых сделаны эти просьбы к украинской власти. Я убежден, что нам удастся именно благодаря этому системному взгляду найти такие решения, которые будут в интересах и самих украинских работников, и Украинского государства, и наших немецких партнеров», — отметил Мельник.

Как сообщал Укринформ, украинское правительство с 12 марта ввело карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В рамках ограничительных мер, в частности, с 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

По материалам: ukrinform.ru