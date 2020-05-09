В колониях и СИЗО с начала эпидемии выявили 16 случаев COVID-19
В колониях и СИЗО с начала эпидемии выявили 16 случаев COVID-19
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09.05.2020 06:49
Укринформ
Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы, а также осужденных и лиц, взятых под стражу, по состоянию на 8 мая выявлено 16 случаев COVID-19.
Об этом в Facebook сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний.
Отмечается, что по состоянию на 8 мая методом полимеразной цепной реакции протестированы 399 человек, у 16 из них выявлен COVID-19.
В частности, среди персонала Государственной уголовно-исполнительной службы инфицированы 12 человек, медицинских работников Центра здравоохранения ГУИС — один человек. Также коронавирус обнаружен у двух заключенных и одного осужденного.
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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 8 мая в Украине лабораторно подтверждено 14 195 случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2 706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.
По материалам: ukrinform.ru