В Украине — День победы над нацизмом во Второй мировой

09.05.2020 08:16

Укринформ

В субботу, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Празднование Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. В этот день немецкая военная авиация бомбила Львов и другие города. С 17 сентября участником Второй мировой войны на стороне Германии стал Советский Союз. Советская армия перешла границу Польской Республики и начала боевые действия против польской армии. Согласно тайному соглашению с Третьим Рейхом, СССР оккупировал восточные воеводства Республики Польша (земли Западной Украины и Западной Белоруссии).

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Следует отметить, что Украина, не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира, понесла наибольшие потери за годы той войны. По разным оценкам, в Украине погибли от 8 млн до 10 млн человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 млн были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли жилье. В полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тыс. сел.

Выходцы из Украины внесли значительный вклад в победу над нацизмом. На стороне Объединенных Наций они воевали в составе армий Великобритании и Канады — 45 тыс. человек, Польши — 120 тыс., СССР — около 6 млн, США — 80 тыс. и Франции — 6 тыс., а также в самой Украине в рядах УПА находилось до 100 тыс. человек.

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Сегодня чтим памяти каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркиваем солидарность и боевое братство всех Объединенных Наций, как государств, так и безгосударственных тогда народов. Вместе с тем, следует перенести акцент с истории военных действий на истории конкретных людей и отказаться от празднования в пользу почтения памяти.

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака — общепринятый в мире символ празднования памятных дней.

В этом году, ко Дню памяти и примирения — 8 мая и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне — 9 мая, Украинский институт национальной памяти начинает всеукраинскую бессрочную акцию «Семейные истории войны». Чтобы принять участие в акции, украинцам предлагается опубликовать свой рассказ в любой социальной сети под хэштегом #РодинніІсторіїВійни и добавить к тексту фотографию члена семьи, чьей историей вы делитесь.

По материалам: ukrinform.ru