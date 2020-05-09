Венедиктова извинилась за песню Льва Лещенко в своем посте о Дне победы над нацизмом

09.05.2020 17:39

Укринформ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая для поздравления с Днем победы над нацизмом использовала песню российского певца Льва Лещенко «День победы», удалила ссылку на нее в YouTube и извинилась перед теми, кого оскорбила этой ссылкой.

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

«Ссылку удалила — всем, кого ею обидела, приношу извинения», — написала она.

При этом собственно отрывок текста песни Венедиктова оставила на своей странице в Facebook.

Как заявила Венедиктова, эта песня — символ победы над фашизмом.

«Песня 1975 года — это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко — не символ. РФ — страна-агрессор. И Крым — украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибших. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. С праздником, друзья! Никогда снова», — отметила генпрокурор.

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Как сообщалось, День победы над нацизмом во Второй мировой войне — государственный праздник в Украине, который официально отмечают 9 мая, начиная с 2016 года. Он пришел на смену советскому празднику «День победы в Великой Отечественной войне», который праздновали в СССР.

Российский певец Лев Лещенко поддержал аннексию Россией украинского Крыма в 2014 году.

По материалам: ukrinform.ru