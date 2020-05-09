За рубежом от коронавируса лечатся 145 украинцев
За рубежом от коронавируса лечатся 145 украинцев
09.05.2020 20:19
Укринформ
За рубежом по состоянию на 9 мая лечение от коронавирусной инфекции проходят 145 граждан Украины.
Об этом в Facebook информирует МИД.
Больше всего украинцев лечатся в Италии — 121, Чехии — 6, Германии — 4, в Австрии и России — по 3.
В то же время от COVID-19 уже выздоровели за рубежом 63 украинца, больше всего — в Греции (22).
Однако восемь граждан Украины в результате болезни умерли.
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В МИД также сообщили, что за помощью в рамках системы «Защита» обратились 17658 украинцев.
Как сообщалось, в мире по состоянию на 9 мая зафиксировано 4059925 случаев COVID-19, из них 277988 летальных, 1415259 пациентов выздоровели.
По материалам: ukrinform.ru