Чего ждать украинцам от погоды в ближайшие дни

По прогнозу Укргидрометцентра в праздничные майские дни в Украине ожидается сухая с ночной прохладой и приятным комфортным теплом днем.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Осадки не предвидятся, за исключением разве что восточных областей, где местами ожидаются небольшие дожди.

Ветер в основном западный и юго-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха 5-10°С; днём 16-21°С, на Закарпатье и Прикарпатье до 24°С.

В воскресенье и понедельник в Украине без осадков, только днём в Закарпатье и Прикарпатье ожидается кратковременный дождь с, грозой.

Температура воздуха ночью 6-11°С, днём 21-26°С, на Востоке Украины 18-23°С.

В Киеве в воскресенье и понедельник без осадков, температура воздуха ночью около 10°С, днём 22-24 теплых градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 8 мая.