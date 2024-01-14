Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские ТГ-каналы, вечером появилась информация о том, что в городе было подорвано транспортное средство. Это произошло приблизительно в 19:30 по улице Гоголя.

Один из ТГ-каналов проинформировал, что был подорван «Патриот» вместе с освободителями неславянской внешности. Согласно предварительной информации, после подрыва улица была оцеввввввввввввплена. Также известно, что в транспортном средстве на момент подрыва находились пятеро оккупантов. После взрыва один «освободитель» остался жив, а четверо – «отправились жариться вместе с чертями».

Напомним, ранее мы уже писали о ситуации на Мелитопольском направлении