Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Лига.НЕТ», Буданов рассказал об этом в интервью Financial Times.

Согласно его словам, Северная Корея передала Российской Федерации «большое количество» боеприпасов для артиллерии, что позволило военному руководству страны-агрессора немного облегчить задачу по поиску вооружений.

Помимо того, Кирилл Буданов акцентировал свое внимание на том, что без помощи Северной Кореи ситуация в РФ была бы катастрофической.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ГУР МОУ оценили потери оккупантов под Авдеевкой.