Минцифры договорилось о сотрудничестве с ЮНИСЕФ

10.05.2020 02:14

Укринформ

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Об этом информирует пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Партнерство подписали глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер и заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первым совместным проектом является образовательный сериал «О кибербуллинге для подростков», который уже доступен на платформе «Дія.Цифровое образование».

По словам Валерии Ионан, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивалась с хейтом в соцсетях, получал агрессивные комментарии или сообщения. «С проявлением буллинга онлайн встречались треть опрошенных подростков в Украине в возрасте от 13 до 24 лет», — подчеркнула заместитель министра.

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В свою очередь Лотта Сильвандер констатировала, что в новой реальности, вызванной COVID-19, миллионы детей временно заперты в своих домах с гаджетами.

«Мы должны позаботиться об их безопасности онлайн. И мы очень рады сделать это в такой интересный способ вместе с Министерством цифровой трансформации Украины», — отметила представитель ЮНИСЕФ.

Фото: thedigital.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru