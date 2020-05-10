После окончания карантина в Украине возможна волна разводов — психолог

10.05.2020 21:05

Укринформ

Психологические проблемы и конфликты, которые возникли в семьях во время карантина, и невозможность их самостоятельно решить могут привести к тому, что после карантина в Украине значительно возрастет количество разводов, что уже произошло, в частности, в Китае.

Такое мнение в интервью Укринформу выразила психотерапевт и писательница Алеся Бывалькевич.

«Раньше из-за занятости люди в паре сосуществовали, находясь на одной территории ограниченное количество времени. Это было терпимо. На карантине все вылезло наружу… Когда «границы откроют», есть вероятность, что людям захочется разбежаться, расстаться – и как можно скорее. По этой причине в Китае, например, произошел «бум» – значительно возросло количество разводов после карантина. То же самое может ждать и — Украину, Турцию, любую другую страну», — отметила специалист.

Чтобы этого не произошло, Бывалькевич советует искать первопричины ухудшения отношений не в карантине и не ждать его завершения с уверенностью, что с его окончанием все пройдет.

«Карантин не создал проблем, которых не было до этого. Все проблемы, которые всплыли на поверхность, зародились задолго до карантина… Задача сейчас для каждого искать первопричину не в карантине, не в том, что правительство виновато или кто-то еще», — сказала она.

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Одним из главных подходов она назвала осознание и признание того, что проблемы существуют и требуют решения, а дальше уже — попытки их решить самостоятельно или с помощью специалистов.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

По материалам: ukrinform.ru