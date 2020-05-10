Президент присвоил звание "Мать-героиня" почти 680 украинкам

10.05.2020 13:48

Укринформ

Президент Владимир Зеленский присвоил 678 украинкам звание «Мать-героиня».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О присвоении почетного звания «Мать-героиня». За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечены 678 украинских женщин", — говорится в сообщении.

Как отмечается, почетное звание получили матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

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Среди награжденных – 31 жительница Винницкой области, 108 – Волынской, 12 – Днепропетровской, 17 – в Донецкой, 26 – в Житомирской, 49 – в Закарпатской, 14 – в Запорожской, 39 – в Ивано-Франковской, 16 – в Киевской и 20 – города Киева.

Звание "Мать-героиня" присвоили также 9 жительницам Кировоградской области, 2 — Луганской, 58 — Львовской, 16 — Николаевской, 34 — Одесской, 8 — Полтавской, 74 — Ривненской, 7 — Сумской, 15 — Тернопольской, 15 — Харьковской, 3 — Херсонской, 20 — Хмельницкой, 18 — Черкасской, 53 — Черновицкой и 14 – Черниговской.

Как сообщалось, в Украине День матери отмечают во второе воскресенье мая.

По материалам: ukrinform.ru