Шмыгаль про коронавирус: Мы должны научиться жить и работать в новых условиях

10.05.2020 23:09

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал ослабление карантинных ограничений 11 мая и рассказал, при каких условиях следующий этап послаблений наступит быстрее.

Об этом Премьер написал на своей странице в Facebook.

Глава правительства напомнил, что уже с понедельника в Украине будут частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина.

"Это означает, что местная власть, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, сможет оставлять в силе определенные ограничения. Простой пример: Правительство разрешило открыть магазины в ТРЦ, а также салоны красоты. Городская власть Киева решила подождать с открытием ТРЦ, а городская власть Львова считает, что открывать парикмахерские пока рано. Это ответственная позиция руководителей городов. Они руководствуются цифрами Минздрава и динамикой распространения болезни", — говорится в сообщении.

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Шмыгаль поблагодарил всех украинцев, которые придерживаются карантинных правил на протяжении двух месяцев.

"Я знаю, что это было не просто, однако вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии. Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным", — подчеркнул он.

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По его словам, люди должны научиться жить и работать в новых условиях.

"Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит скорее", — резюмировал Премьер.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничительные меры будут ослаблены.

Фото: КМУ

По материалам: ukrinform.ru