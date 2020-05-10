В России в ДТП погиб украинец, еще трое — травмированы

10.05.2020 17:54

Укринформ

В ДТП, которое произошло 9 мая в Смоленской области России, погиб украинец, еще трое граждан Украины травмированы.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Российская Федерация. 09.05.2020 в 22:40 по местному времени в г. Вязьма Смоленской области случилось дорожно-транспортное происшествие. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб один гражданин Украины и трое украинцев получили телесные повреждения. Тело погибшего доставлено в Вяземскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.

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Среди пострадавших украинцев один получил легкие повреждения, второй – травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры относительно розыска родственников погибшего и пострадавших украинцев, заверили в МИД.

По материалам: ukrinform.ru