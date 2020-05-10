Восемь самолетов вернули в Украину еще более полтысячи граждан

10.05.2020 13:19

Укринформ

Более 560 украинцев эвакуировали самолетами из Бейрута, Абу-Даби, Дубая, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Более 560 граждан Украины прибыли в "Борисполь" за прошлые сутки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили вчера восемь пассажирских чартерных и специальных авиарейсов. Этими самолетами из Бейрута, Абу-Даби, Дубая, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги в Украину прибыли граждане Украины.

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"Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела пограничники не выявили. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие", — добавили в ГПСУ.

В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение "Дій вдома", которое все пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома.

В целом за прошлые сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.

По материалам: ukrinform.ru