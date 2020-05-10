Выезд украинцев за границу ограничен только в некоторых пунктах пропуска – МИД

10.05.2020 18:15

Укринформ

Министерство иностранных дел утверждает, выезд украинцев за границу ограничен только на отдельных пунктах пропуска, в частности в аэропортах.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"В связи с информацией, которую опубликовало посольство Великобритании на странице Facebook о якобы необходимости получения разрешений МИД на выезд граждан Украины за границу сообщаем следующее: действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", — говорится в сообщении.

В этом контексте МИД информировал иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают.

"Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, кто имеет вида на жительство за рубежом, МИД не давал", — отметили в пресс-службе МИД.

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В министерстве добавили, что в условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющими свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине.

"При этом, обращаем Ваше внимание, что посольство Великобритании внесло изменения в свое сообщение относительно указанного выше", — отметили в пресс-службе.

Ранее посольство Великобритании в Украине в Facebook отметило, что украинцы, имеющие соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от Министерства иностранных дел. Позднее британская дипмиссия это сообщение отредактировала, убрав эту фразу, однако отметив, что статус граждан, имеющих вид на жительство в Великобритании, должен быть подтвержден.

По материалам: ukrinform.ru