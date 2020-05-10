У берегов Африки с борта судна похитили украинского моряка — СМИ
У берегов Африки с борта судна похитили украинского моряка — СМИ
Карта
10.05.2020 04:30
Укринформ
У берегов Африки неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в том числе украинца.
Об этом сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на проблемах безопасности мореходства.
«Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Предположительно преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа — предположительно россиянин и украинец», — говорится в сообщении.
Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.
http://www.maritimebulletin.net
Как уточняется, инцидент произошел у берегов Экваториальной Гвинеи.
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По данным Maritime Bulletin, судно RIO MITONG ходит под флагом Коморских островов.
По материалам: ukrinform.ru