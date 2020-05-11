Надбавки медикам за март полностью выплатили только в Полтавской области — Степанов

11.05.2020 11:01

Укринформ

Надбавки медикам в 300% за март полностью выплатили только в Полтавской области.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник на брифинге в Полтаве, который транслировался на Youtube-канале Кабмина, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март. Она неутешительная, я буду докладывать Премьер-министру и Президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме — это Полтавская область, в среднем они выплатили каждому медицинскому работнику, который работал с COVID-19 около 21 тыс. гривень. Это именно те 300%, которые они и должны были выплатить", — сказал Степанов.

Он заметил, что по остальным областям "будем разбираться". "Я уверен, что мы доведем это до конца и все наши медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками", — добавил Степанов.

Министр также сообщил, что находится на Полтавщине в рамках рабочей поездки.

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Как сообщал Укринформ, министр здравоохранения Максим Степанов 9 мая заявил, что будет настаивать на принятии решений кадрового характера в отношении лиц, которые тормозят выплаты надбавок в 300% медикам, которые работают с больными COVID-19.

Президент Владимир Зеленский на ежедневном совещании 6 мая заявил, что требует найти и наказать виновных в задержке выплаты обещанных доплат медикам, которые работают с больными COVID-19.

Ранее на брифинге Степанов подчеркнул, что всем медицинским работникам, которые не получили доплаты в размере 300% за март, средства будут выплачены в ближайшее время.

По материалам: ukrinform.ru