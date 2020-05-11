Сервисные центры МВД заработают 12 мая — записаться можно через электронную очередь

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11.05.2020 15:11

Укринформ

Начиная с 12 мая, сервисные центры МВД возобновляют работу с возможностью посещения их гражданами. Главный сервисный центр МВД разработал услугу «Запись в электронную очередь» и подготовил ​​пошаговую инструкцию для записи на прием.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Завтра, 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин, начинают работу сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом… Логично, что система сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для этого Главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга «Запись в электронную очередь», — сообщил Геращенко.

Он отметил, что достаточно будет, не выходя из дома, зайти на сайт Главного сервисного центра МВД — www.hsc.gov.ua выбрать раздел «Запись в электронную очередь», найти тот сервисный центр, в котором гражданин планирует перерегистрировать право собственности на авто и получить дату и время, когда это можно сделать.

Геращенко также изложил для ознакомления инструкцию и видео по пользованию услугой «Запись в электронную очередь».

По материалам: ukrinform.ru