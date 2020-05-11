Сколько жителей ОРДЛО поддержали бы сегодня «независимость Л/ДНР»: социальный опрос показал неожиданный результат

Важное Общество
Ольга Гергелюк0
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Сегодня, 11 мая, ровно шесть лет назад на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей подконтрольные РФ боевики провели так называемый «референдум о независимости Л/ДНР». Информационный ресурс «Донецк – Online» провел социальный опрос среди жителей ОРДЛО. Жителей «республик» спросили, поддержали бы они сегодня независимость так называемых «Л/ДНР».

жители ОРДЛО
Жители ОРДЛО. Фото — glavred.info

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Шесть лет назад на оккупированных территориях Донбасса, российские наемники провели так называемый «референдум», по итогам которого боевики провозгласили «независимость Л/ДНР».

Информационный ресурс«Донецк – Online» решил выяснить, как изменилось отношение жителей «республик» к событиям 2014 года, и провел среди них социальный опрос. Вопрос звучал так: «Каков ваш выбор был бы, если вернетесь в 2014 год. Поддержали бы независимость «Л/ДНР»?

Почти 44% опрошенных заявили, что проголосовали бы против «независимости республик».

35% опрошенных заявили, что они поддержали бы «независимость республик». Ну, и 21% заявили, что просто не пошли бы на референдум.

Кроме того, своими мнениями по поводу шестой годовщины «референдума», жители оккупированных территорий поделились в комментариях под социальным опросом. Многие из них пишут, что тогда, в 2014 году они принимали решение на эмоциях.

Вот, что жители ОРДЛО пишут в социальных сетях:

«Сейчас многое стало ясно, а тогда мы все действовали на эмоциях, и очень быстро принимали решения».

«Скажу так. Имея в 2014 году те знания, что есть сейчас – естественно не пошел бы».

«Люди шли с надежной, что нас, как и Крым заберет РФ, но идеалы наши потеряны».

«Я не ходил и поддерживал этот бандитизм. И сейчас не пошел бы».

«Ходил и проголосовал против. И других убеждал, что это обман».

«День, (11 мая. ред. НБН) начало конца хорошей жизни в Донецке».

«Этот референдум – победа жадности и тупости. Старушки, отбросив костыли, мчались голосовать. Они представляли себе новые пенсии. А вот успешные люди, поняли сразу к чему все это идет. Большинство из них успели продать недвижимость и бизнес».

Ранее мы сообщали, что Пушилин поздравил жителей «ДНР» с «днем республики». 

 

 

 

 


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