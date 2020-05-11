Сколько жителей ОРДЛО поддержали бы сегодня «независимость Л/ДНР»: социальный опрос показал неожиданный результат

Сегодня, 11 мая, ровно шесть лет назад на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей подконтрольные РФ боевики провели так называемый «референдум о независимости Л/ДНР». Информационный ресурс «Донецк – Online» провел социальный опрос среди жителей ОРДЛО. Жителей «республик» спросили, поддержали бы они сегодня независимость так называемых «Л/ДНР».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Шесть лет назад на оккупированных территориях Донбасса, российские наемники провели так называемый «референдум», по итогам которого боевики провозгласили «независимость Л/ДНР».

Информационный ресурс«Донецк – Online» решил выяснить, как изменилось отношение жителей «республик» к событиям 2014 года, и провел среди них социальный опрос. Вопрос звучал так: «Каков ваш выбор был бы, если вернетесь в 2014 год. Поддержали бы независимость «Л/ДНР»?

Почти 44% опрошенных заявили, что проголосовали бы против «независимости республик».

35% опрошенных заявили, что они поддержали бы «независимость республик». Ну, и 21% заявили, что просто не пошли бы на референдум.

Кроме того, своими мнениями по поводу шестой годовщины «референдума», жители оккупированных территорий поделились в комментариях под социальным опросом. Многие из них пишут, что тогда, в 2014 году они принимали решение на эмоциях.

Вот, что жители ОРДЛО пишут в социальных сетях:

«Сейчас многое стало ясно, а тогда мы все действовали на эмоциях, и очень быстро принимали решения». «Скажу так. Имея в 2014 году те знания, что есть сейчас – естественно не пошел бы». «Люди шли с надежной, что нас, как и Крым заберет РФ, но идеалы наши потеряны». «Я не ходил и поддерживал этот бандитизм. И сейчас не пошел бы». «Ходил и проголосовал против. И других убеждал, что это обман». «День, (11 мая. ред. НБН) начало конца хорошей жизни в Донецке». «Этот референдум – победа жадности и тупости. Старушки, отбросив костыли, мчались голосовать. Они представляли себе новые пенсии. А вот успешные люди, поняли сразу к чему все это идет. Большинство из них успели продать недвижимость и бизнес».

Ранее мы сообщали, что Пушилин поздравил жителей «ДНР» с «днем республики».