Пушилин поздравил жителей «ДНР» с «днем республики»: главарь боевиков признался в наличии серьезных сложностей

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин сегодня, 11 мая обратился к жителям «ДНР», чтобы поздравить их с «днем республики». Главарь террористов отметил, что за «шесть лет республика научилась воевать».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на подконтрольные оккупантам СМИ, передает НБН.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обратился к жителям ОРДЛО. Он поздравил жителей «республики» с «шестой годовщиной референдума» и с «днем республики».

«Сегодня «республика» стала на еще один год старше. За это время мы уже научились воевать. Шесть лет назад мы выбрали свой путь – путь к РФ», — заявил Пушилин.

Но, несмотря на пафосную речь, главарь незаконной «республики» признал, что путь к России оказался гораздо сложнее, чем показалось на первый взгляд.

«Путь к РФ оказался невероятно труден», — заявил главарь непризнанной «республики».

По словам Пушилина, «республика» готова преодолевать трудности и идти навстречу РФ. По его словам, процесс реинтеграции с РФ «становится с каждым днем все ближе».

Главарь незаконной «республики» также поблагодарил представителей НВФ за то, что они «приближают общую победу».

Кроме того, главарь «ДНР» не стал скрывать, что в «республике» есть экономические проблемы. Он назвал их «вызовом» и пообещал справиться с ними.

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