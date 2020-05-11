Пушилин поздравил жителей «ДНР» с «днем республики»: главарь боевиков признался в наличии серьезных сложностей

Политика
Ольга Гергелюк0

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин сегодня, 11 мая обратился к жителям «ДНР», чтобы поздравить их с «днем республики». Главарь террористов отметил, что за «шесть лет республика научилась воевать».

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — denis-pushillin.ru

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на подконтрольные оккупантам СМИ, передает НБН.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обратился к жителям ОРДЛО. Он поздравил жителей «республики» с «шестой годовщиной референдума» и с «днем республики».

«Сегодня «республика» стала на еще один год старше. За это время мы уже научились воевать. Шесть лет назад мы выбрали свой путь – путь к РФ», — заявил Пушилин.

Но, несмотря на пафосную речь, главарь незаконной «республики» признал, что путь к России оказался гораздо сложнее, чем показалось на первый взгляд.

«Путь к РФ оказался невероятно труден», — заявил главарь непризнанной «республики».

По словам Пушилина, «республика» готова преодолевать трудности и идти навстречу РФ. По его словам, процесс реинтеграции с РФ «становится с каждым днем все ближе».

Главарь незаконной «республики» также поблагодарил представителей НВФ за то, что они «приближают общую победу».

Кроме того, главарь «ДНР» не стал скрывать, что в «республике» есть экономические проблемы. Он назвал их «вызовом» и пообещал справиться с ними.

Ранее мы сообщали, что Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО. 

 


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