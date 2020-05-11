Тело погибшей украинки с Regal Princess завтра доставят на Родину

11.05.2020 15:56

Укринформ

Тело украинки, которую нашли мертвой в порту города Роттердам, 12 мая доставят в Украину спецрейсом. Сейчас готовятся необходимые документы.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сообщил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

"Посольство Украины в Нидерландах установило контакт с родственниками погибшей. Готовит необходимые сопроводительные документы для перевозки тела в Украину специальным эвакуационным рейсом 12 мая", — сообщил Карпук

Как сообщал Укринформ, в Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю гражданку Украины.

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Тело обнаружили в порту города Роттердам. Женщина была членом экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело нашли в воде за бортом судна.

По предварительной информации местной полиции, смерть украинки наступила в результате самоубийства. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

По материалам: ukrinform.ru