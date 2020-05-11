В Нидерландах нашли мертвой украинку с судна Regal Princess — МИД

11.05.2020 11:37

Укринформ

В Нидерландах нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess, тело обнаружили в порту города Роттердам.

Об этом сообщил Укринформа директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Нидерланды. 10.05.2020 в г. Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна", — сообщил Погорельцев.

По предварительной информации местной полиции, смерть украинки произошла в результате самоубийства. Тело погибшей отправили в местный морг.

По информации Погорельцева, родственникам умершей сообщено о факте смерти.

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Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

Как сообщалось, в этот же день в Мексике найден мертвым украинский моряк грузового судна Panamax Alexander.

По материалам: ukrinform.ru